郭姓廠商為了爭取高雄輕軌標案，竟趁拜會高雄市交通局智慧運輸中心王姓主任時，竟在禮盒下方偷偷藏放2條市價92萬元黃金，王男事後打開禮盒驚見「金光閃閃」，立即通報政風室，案經廉政署移送偵辦。高雄地檢署認定郭男行賄，考量他坦承犯行、態度良好，偵結處分緩起訴。

郭姓廠商2018年曾是高雄市交通局智慧運輸中「更新改善交通號誌工程」採購案廠商，當時郭男以1598萬元最低價得標，但金額低於底價8成。標案主持人認為，依政府採購法規定，標價偏低恐影響品質、有無法誠信履約之虞或其他特殊情形，限期通知郭男3天內提出說明，現場也宣布保留決標。

郭男事後以書面說明，但交通局以郭男前次標案產品通報保固次數偏高，造成工程效率不彰、市民觀感不佳為由，認為郭男提出的報價不合理，有降低品質、不能誠信履約的可能，決定不決標給郭男。

2023年4月，郭男有意爭取高雄輕軌「配置控制器」標案，他認為礙於先前的經驗，交通局對他印象不佳，為了「改善關係」，特地帶著一盒牛樟精油香皂禮盒前去拜會王男。

離開前，郭男特地遞上禮盒，王男當時拒收。雙方經一陣推扯後，郭男硬是把禮盒留在辦公室，王男等郭男離開後打開禮盒，驚見2條黃金（各250克，市價約92萬元）躺在盒底，立即通報政風室。

檢廉介入調查時，郭男坦承犯行，檢察官認為他因一時失慮犯下行賄罪，但考量犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付20萬元，用來行賄的黃金聲請法院宣告沒收。