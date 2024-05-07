馬國賢在台視8點檔《追分成功》中飾演的「志強」，戀上王丁筑飾演「靖雯」，對方為了報復正宮彩鳳(陳若萍飾)，將醉酒的志強帶回香閨，脫衣拍攝不雅照。馬國賢劇中遇到桃色陷阱，坦言有點害怕，透露除了這次的「床戲」，之前也和王丁筑拍了一場吻戲，苦笑說拍攝這種內容真的很頭大：「以往我的戲以親子相處居多，感情戲動作都不知道怎麼擺。」馬國賢此話一出，連導演聽了也不敢相信，他哭笑不得地說：「是我外在的形象和長相，讓大家誤以為我很擅長。」

劇本設定馬國賢隔天醒來，發現自己全身光溜溜，馬國賢笑說尺度希望到肩膀就好：「主要是擔心觀眾看了眼睛不舒服。」他打趣表示，不希望露點的另一個原因，是怕「形狀」不好看，「最近幫我兒子洗澡，他看到好奇就伸手抓，小孩指甲又很尖，有點被他抓傷，很怕被拉到變形了」。而王丁筑之前拍電影有類似經驗：「之前拍過不少親密戲和性侵的戲碼，對我來說和夥伴的信任度是很重要的。」

馬國賢劇中被王丁筑設局拍裸照。（台視提供）

馬國賢在劇裡喝酒遭人擺佈，自曝戲外也曾經醉到斷片，他自曝當時參加慶功宴，很開心地逐桌敬酒，不勝酒力的他連第一道菜都還沒吃到，就已經醉倒，被放上輪椅送回飯店。隔天醒來，聽朋友描述斷片經過還不相信，直到看到影片，糗得想當場找地洞鑽進去，他不好意思笑說：「真的好丟臉！」

馬國賢劇中被王丁筑設局，酒後拍裸照。（台視提供）

王丁筑劇中為了報復陳若萍，才設局安排，從清純女搖身一變成了心機女，她認為角色不完全算是黑化，照角色個性來看，不過是為自己出一口氣，適時做出反擊：「靖雯的轉變是由外界影響了她的內在，本質還是善良的，不然她不會讓文華（弟弟）去楊家陪伴阿嬤。」雖然和陳若萍劇中水火不容，兩人私下卻很合拍，「若萍姐很照顧大家和後輩，除了會互相對詞以外，有空檔還會帶我去吃好吃的，也常拿一些補充體力的食物給我，而且若萍姐總是元氣滿滿，跟戲裡的彩鳳反差極大」。

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