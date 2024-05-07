「富南斯」集團以每月16％保證獲利方式吸金10億餘元，台北地檢署依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》等罪，起訴藝人夏于喬之父、在富南斯集團經營「夏爸團隊」的「大領導」夏世紘等16名核心幹部。台北地院一審判夏2年4月徒刑，其餘成員則被判3年10月到1年不等徒刑。台灣高等法院今維持原判，可上訴。

判決指出，夏世紘與富南斯集團白偉宏、梁祐鈞、不詳姓名綽號「包子」等人，2006年底出借所經營的醫美事業辦公室予白偉宏、「包子」，供召開小型說明會招攬投資人加入，並受白偉宏招攬成為富南斯集團大領導，成立夏爸團隊，以鑫紘公司作為向投資人說明富南斯集團投資方案的場所，遊說投資人加入，且鼓勵下線再招攬親朋好友前往鑫紘公司聽取夏世紘的說明，夏世紘亦遊說並搭載投資人前往聽取富南斯集團之說明會。

白偉宏另特別安排私人助理周佳慧服務夏世紘團隊的會員，提供夏世紘團隊成員相關服務。夏世紘招攬投資人而吸收資金共計1355萬272元。富南斯集團自2007年2月8日起至2009年12月19日止，合計向不特定人吸收資金達10億8015萬9953元，於夏世紘參與期間，吸收資金數額為9億2263萬8250元，達1億元以上。

夏世紘不服一審提起上訴，主張本案吸金規模未達1億元，請從輕量刑，並給予緩刑宣告。二審審理後認為，本案吸金規模確達1億元以上，斟酌刑法第57條各款之一切情狀，並衡諸夏世紘於富南斯集團來台初期，即提供辦公室供白偉宏、「包子」等人召開說明會招攬投資人，並受白偉宏直接招攬成為富南斯集團的大領導等情，難認原審所為的量刑，有過重情形，夏世紘猶執前詞， 提起上訴，並無理由，應予駁回。