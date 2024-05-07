新北市三峽警分局三峽派出所，前天（5日）晚間突然走進2名明顯有醉意的男子，其中1人竟手持水果刀，值班警員見狀，立即大聲喝叱「把刀放下！」，在場其他員警也即刻警戒，持刀男子見警方大動作，當場酒醒，主動把刀置於值班台，警方即以違反《社會秩序維護法》將該男逮捕偵辦。

據了解，持刀的49歲吳姓男子從事鐵工，5日晚間與老闆58 歲王姓男子在三峽信義街熱炒店對飲，吳男酒後頻頻抱怨王男還欠他2萬7000元工資，王男見吳已然喝醉，遂向店家結帳欲送吳男回家，途中吳男仍針對欠薪不停吵鬧，甚至從背包取出水果刀比畫，帶著王男到派出所，聲稱要找警察幫他討回公道。

所內員警起身警戒。（警方提供）

吳姓男子主動把刀置於值班台。（警方提供）

警方查扣水果刀1把。（警方提供）

吳男帶著醉意持刀走進派出所，立即引起值班警員注意，一眼就見吳男手持刀械，立即大聲示警「有刀！」，並喝叱吳男「把刀放下！」，所內其他員警聞聲，紛紛起身抽出警棍、手握槍套警戒，吳男醉意被警方大動作驚醒，趕緊將刀置於值班台，急向員警道歉。

警方立即將吳男逮捕，吳男連忙解釋，只是想來找警察評評理，因平常就隨身攜帶水果刀用於切菜、切肉，酒後一時情緒激動才取出揮舞，並無傷人意圖。偵訊後，警方依《社會秩序維護法》將吳男送辦。

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