新北市立圖書館館藏數量不論是投入經費與館舍面積、館藏建設都是倒數，國民黨籍新北市議員黃心華指出，新北市民很願意使用圖書館，但投入經費實在太少。對此新北市文化局長張䕒育回應，目前文化局每年投入4000萬餘元給紙本書；1000萬餘給電子書，「跟其他六都比起來需要加強，會在三周內檢討」。

黃心華昨（7）日在議會指出，依據國家圖書館今年出版的《台灣閱讀風貌及全民閱讀力》報告，發現新北市立圖書館所投入資源明顯落後其他五個直轄市，其中去年熱門書籍的採購數量更是穩居六都倒數第一，甚至部分熱門書籍採購量連倒數第二的一半都不到，強調整體來看，平均15.6萬新北市民共用一冊熱門書籍。新北市議員黃心華直指，新北市立圖書館投注資源明顯不足。

黃心華更指出，新北市在「投入經費」、「館藏建設」、「館舍面積」等投入資源評比項目皆屬於倒數一、二，但「到館人次」、「館藏利用」、「網站使用」等讀者利用評比項目皆位列前段班，分析資料認為新北市民、居民非常願意使用公共圖書館資源，但新北市立圖書館的投入資源顯然不足，無法符合民眾的期待與需求。

黃心華強調，新北市立圖書館的採購政策顯然有調整空間，不僅實體書採購量不足，電子書又出現需要排隊的窘境，建議圖書館要增加館藏採購量，電子書籍的採購也可考慮輔以「計次服務」，讓讀者可以享用電子書不受空間、時間限制的優點，如此才能引導讀者使用電子書。

張䕒育回應，目前文化局每年投入4000萬餘元給紙本書；1000萬餘給電子書，「跟其他六都比起來需要加強，會在三周內檢討」。新北市立圖書館長王錦華說，圖書館一年有5千多萬採購書籍費用，80％購買實體書，20％買電子書。

王錦華說，實體書部分為讓各區圖書館都有熱門書可以借閱，熱門書通常一次買30本，超級熱門則盡量買到100本；電子書部分，細分為電子資料庫、買斷電子書及計次電子書，買斷電子書價格是一般紙本書約十倍，每本約3000元至5000元不等，一次最多3個人同時借閱，計次則以每本12元計算，近年電子書趨勢漸長，會來研擬提高電子書比例。

王錦華說，新北人口數較多，坦言熱門書籍供不應求，會再酌量增加，但強調大量購買熱門書籍，並非圖書館的本意，畢竟書要有人看、流通。