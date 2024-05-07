外出旅遊不少人會依自己需求選擇想住的旅宿，近日一名日本人到神戶玩，晚上他到一間每晚只要1100日圓（約新台幣230元）的旅店住宿，但整個旅店空間昏暗、角落布滿陳年髒汙，房間也只有一個單人床墊大小，寢具還有不少黃漬，嚇得他只待3小時就逃離，貼文被台灣網友轉發，不少人也看傻，直呼根本是鬼屋。

原PO上周五（3日）於X平台指出，黃金周連續假期導許多飯店、民宿都被訂滿，他找到一間每晚房價只要1100日圓（約新台幣230元）的旅店投宿，該間旅店不論是大廳、公廁或走廊等公共空間，燈光都非常昏暗，牆面及地板還有不少發霉的痕跡。

從原PO的照片可見，房間並非一般飯店使用的磁扣卡，而是用束線帶綁起來上鎖，進房前須跟櫃台索取剪刀將其剪開，才能進入，打開房門後發現內部空間只有一張單人床墊大小，牆面斑駁、床墊及床單還有陳年黃漬、放電視的鐵架歪斜，他將寢具包上透明塑膠袋才敢躺，但他也只待3個小時就逃離。

該篇貼文被台灣網友轉發到PTT八卦版，台灣網友看傻眼直呼「根本是鬼屋」，表示寧可睡公園或地鐵站，另也有人指網咖價格便宜也更舒服。