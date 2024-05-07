市議員楊典7日質詢表示，台中海生館主建築破損嚴重，這樣能點交嗎？（陳淑娥攝）

台中市民殷切期盼的海洋生態館已完工驗收，本周五將點交給OT廠商，市議員楊典7日質詢表示，主建築外牆梁柱已生鏽、擴音設備損壞、噴水池荒廢、地磚破損嚴重，這樣有辦法點交嗎？台中市觀旅局長黃美秀指出，海生館將於10日點交給廠商，1年內會開幕營運，點交前一定會完成修繕。

台中市議會今進行交通地政業務質詢，楊典忠表示，2018年底盧市長就職上任後，台中海生館是第一份簽訂的OT促參合約，當年熱鬧簽約期許2022年啟用，但第1任任期4年過完，海生館沒完工，又改口說2023年底會完工，工程一再延宕，直到2024年4月，建設局才進行完工驗收。

台中海生館主建築破損嚴重，市議員楊典7日質疑這樣能點交嗎？（市議員楊典忠提供）

楊典忠憂心說，這座由第1屆台中市長規畫，經過4屆市長才要開幕的海生館，終於千呼萬喚始出來，由於點交在即，但上周日民眾現場查看，發現主建築外牆梁柱生鏽、擴音設備損壞、噴水池荒廢、地磚破損，質疑到底完工了沒，要如何點交給營運廠商呢？

觀旅局長陳美秀表示，目前外觀生鏽、周邊景觀設施屬於2018年前第1期的工程，市府會維修完整、補植栽周邊樹木後，10日再點交給OT廠商，希望明年第1季可以試營運；針對明年開幕營運與地方睦鄰措施，市府會規畫公車路線延駛到海生館館前路，將觀光人潮帶入。

楊典忠提到，目前北台灣X-PARK票價600元，南台灣屏東海博館450元，台中海生館活動規畫要有賣點，票價要有競爭力，也應提供睦鄰優惠給在地民眾。陳美秀說，台中海生館票價將依市場行情報市府備查，設籍清水、梧棲居民可以優待票入館，每年中秋節兩地居民則免費入館。