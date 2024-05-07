民眾黨立委陳昭姿。（中時資料照，劉宗龍攝）

今日有消息傳出，總統蔡英文可能會在520卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。對此，曾任陳水扁醫療小組發言人的民眾黨立委陳昭姿也回應此事，強調自己雖然支持赦扁，但這並非立委職責，若相關消息確有其事，蔡英文應該親自出面說明，而不是透過媒體放話。

根據《鏡週刊》今報導，蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，依知情人士透露，目前幕僚研議的方向，是針對陳被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡根據總統職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。

而針對相關報導，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府現階段的立場，仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理；法務部則說，特赦是總統權力，目前並未接獲相關公文，對於是否特赦扁，毫無所悉。

陳昭姿今在民眾黨團記者會被問到赦扁相關議題時回應，雖然許多友人都認為應做相關努力，但特赦陳水扁並非立委職責，而是蔡英文的職責，不過，她個人支持赦扁，因為整起案件從頭到尾都是政治案件。她並喊話，若相關消息確有其事，蔡應該親自出面說明，而不是透過媒體放話。