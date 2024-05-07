「一果及魚類批發市場改建工程」2020年開工，3度流標後由威京集團的中華工程以125億元得標，台北市議會今年並追加預算49億元，截至4月施工進度34％。（劉彥宜攝）

前台北市長柯文哲留下3大案爭議持續延燒，國民黨議員鍾小平、楊植斗和林杏兒7日踢爆，「一果及魚類批發市場改建工程」則是第4案，漁果市場改建多次流標後減項發包，由中華工程以125億元得標，接著又逼議會通過49億元預算蓋完漁果市場，「先買廁所有錢再買客廳」，柯拿刀叉吃人肉，還吸人民的血，把自己養成1隻胖胖的蚊子。

「一果及魚類批發市場改建工程」2020年開工，3度流標後由威京集團旗下的中華工程得標，截至4月施工進度34％。

楊植斗說明，依市府SOP，若工程一直流標，市府要檢討作法，評估能否用較經濟的材料符合原標案的條件或減項發包，所減的項目則「另籌預算再行發包」或「變更契約」，漁果市場改建採減項發包，因此原規畫果菜市場6樓、漁市8樓，均改為5樓。

楊植斗批評，柯採用後續擴充的方式，先讓中華工程得標再追加預算，不但違反SOP，也逼著現任市長蔣萬安和議會背書，追加49億預算。柯沽名釣譽，為彰顯自己的還債功力，將各大工程預算一減再減，流標情況層出不窮，再把追加的鍋留給蔣，省小錢花大錢，不但拿刀叉吃人肉，還吸人民的血，把自己養成1隻胖胖的蚊子。

鍾小平痛批，漁果市場改建工程由中華工程以125億元得標，但125億元根本蓋不起來，威京集團主席、中華工程董事長沈慶京敢標，就是因為和柯是好友，官商勾結綁標。而為避免魚果市場改建成爛尾樓，議會今年被逼著含恨通過追加預算49億元，讓果菜市場蓋完6樓、漁市蓋完8樓，柯實在壞到極點，太可恨。

鍾小平炮轟，明日會到監院要求監委彈劾，9日則至地檢署告發柯文哲、前副市長彭振聲和沈慶京。他喊話，蔣萬安也要硬起來對付柯，啟動政風調查，趕快把柯送進監牢。

林杏兒狠批，柯此舉形同買房時先買廁所，等有錢再買客廳，如果議會沒有通過49億元追加預算，漁果市場改建就會成為爛尾樓，柯為求表現把爛攤丟給蔣市府，為非作歹實在可惡。

新工處建築設計科長顏俊明回覆，漁果市場改建共招標4次，1、2次沒有廠商投標，第3次僅中華工程投標但未達法定家數因此流標，第4次才順利招標。第2次流標後市府就召開檢討會議，因應此案是原地重建有其特殊性，且工期長達7年，經評估後原編列1坪12.5萬元與市場行情有差距，為增加廠商投標意願，因此減少樓地板面積。

顏俊明坦言，市府此舉依《採購法》可行，其他工程應也有類似狀況，但如同漁果市場改建100多億預算的大規模工程，並無以2階段預算興建。