新北市政府7日舉行5月份道安會報，公布了今年1至2月的交通事故數據，顯示在這段期間內，30日內死亡人數達到48人，較去年同期增加了5人，增幅達11.6％。新北市長侯友宜在發表致詞時表示，警示高齡者交通安全的重要性，並督促各局處努力改善。

根據市府提供的城區交通數據，淡水、三重等4個區域的交通事故顯著增加，尤其是高齡者的涉事比例更是明顯上升，增加了大約3／4。對此，市府已展開全面檢討每一宗事故案件，並針對高齡駕駛展開了重點工作。

侯友宜指出，為提升高齡駕駛的交通安全意識，市府積極進行安全宣導，並鼓勵高齡駕駛自願繳回駕照。截至3月底，高齡駕照自願繳回率已達21.68％，顯示了這項工作的成效。他特別感謝台北區監理所持續的鼓勵和支持，使得那些沒有駕駛需求或健康狀況不佳，不宜駕駛的高齡駕駛者能夠繳回駕照，為交通安全盡一份心力。

社會局表示，2017年7月起實施滿75歲駕駛人高齡換照政策，並與結合「路老師」，安排樂齡中心、社區關懷據點等機構，擴大辦理交通安全宣講，以維護自身及他人的用路安全，共同創造一個安全的交通環境。