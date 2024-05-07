國道一號五楊高架道路泰山路段，今天（7日）凌晨發生一起汽車自撞意外，導致車輛翻覆並起火燃燒，造成駕駛被困車內活活燒死。國道警察和新北市消防局迅速趕到事故現場，但已無法挽救駕駛的生命。

根據初步調查，這名遇難的駕駛是55歲的榮姓男子，當時他獨自開著車從桃園北上，7日凌晨1時許，他行經國道一號五楊高架道路北向36.1公里處的泰山路段時，不明原因撞擊到泰山轉接道出口的分隔島，導致整輛車翻覆並迅速起火。榮男遺憾地被困在燃燒的車內，無法逃生。

國一五楊高架泰山路段，今天凌晨1時許發生火燒車意外，駕駛不幸慘成一具焦屍。（國道高速公路警察局提供／張鎧乙新北傳真）

另外，事故現場還涉及一輛小貨車，由35歲的劉姓男子駕駛。該輛小貨車在事故發生時不慎輾過榮男的車輛，導致車體碎片飛濺，但劉男及時緩靠路肩並無大礙。

新北市消防局接獲報案後立即出動人員和車輛趕赴現場，全力搶救和撲滅火勢。然而，當救援人員檢視榮男時，他已經明顯死亡。目前，警方正在調查事故的確切肇因，並針對榮男是否涉嫌酒駕進行相關檢驗。