台中市大甲區中山公園鄰近大甲婦女館，但兒童遊戲場設施老舊、不足，立委蔡其昌7日邀集相關單位會勘，爭取整體兒童遊戲場的規畫改善及設施更新、增設。（蔡其昌辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大甲區中山公園鄰近大甲婦女館，但兒童遊戲場設施老舊、不足，立委蔡其昌7日邀集相關單位會勘，爭取整體兒童遊戲場的規畫改善及設施更新、增設，工程總經費共543萬元，由中央補助350萬元，盼提供兒童共融遊玩空間，也提供社區居民休憩、聚會場所。

蔡其昌7日邀集內政部國土管理署副組長趙啟宏、市議員施志昌、多位地方里長與市府單位前往中山公園會勘。蔡其昌說，中山公園鄰近婦女館等其他文教設施，前來遊玩的孩子很多，經常收到里長及民眾反映公園遊具老舊、單調等，因此爭取兒童遊戲場整建、改善與增設共融遊具，此次爭取總經費543萬元經費，由中央補助350萬、地方負擔193萬經費，希望讓大甲能夠多1個嶄新、好玩的公園。

蔡其昌表示，他從中央爭取內政部編列10億的專案預算，協助全台灣公園及兒童遊戲場的老舊危險的設施，進行改善與增設，希望讓孩童們有安全、好玩的兒童遊戲場可以玩，同時新增的遊具也要具有共融性、多元性、啓發性，滿足每一個孩子的遊玩需求，促進孩子們的肢體、體能與各項能力的發展。

施志昌提到，中山公園除了是大甲重要的公園以外，剛好也位於大甲婦女館的後方，大甲婦女館時常舉辦長輩及親子的活動等等，如果後方有個完整的共融公園，相信會吸引更多鄉親帶著孩子們一起來玩，期盼工程能夠早日完工，帶給鄉親更好的公園環境。

中山里長廖嘉佐說，感謝蔡其昌與施志昌協助爭取經費改善及增設中山公園的兒童遊戲場設施，讓中山公園能夠更加豐富、好玩，也讓兒童們來遊玩的時候更安全。

內政部國土管理署副組長趙啟宏指出，感謝委員對內政部改善計畫經費的支持，也非常關心公園及兒童遊戲場的設施更新。今日會勘中山公園，由中央補助350萬元經費進行改善及設施增設，期盼給孩子們更安全好玩的遊具設施。