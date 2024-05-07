今有消息傳出，蔡英文總統可能會在520卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁。（本報資料照片）

今有消息傳出，蔡英文總統可能會在520卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁。民眾黨主席柯文哲今（7）日表示，該事件較為重大，不宜透過媒體測風向，蔡總統應自己出面解釋；民眾黨立委陳昭姿也強調，個人支持特赦，但此事非立委職責，而是總統職責，如果確有其事，請蔡總統親自出來說明，而不是透過媒體放話。

柯文哲今於黨團會議後，受訪說道，這件事情已經8年沒處理，希望蔡總統如果真的要做這件事情，就自己出面出來解釋為什麼，特別是要說明，為何拖了8年沒處理，現卻突然要在卸任前處理，想法邏輯到底是什麼。

柯文哲強調，這事比較重大，不宜透過媒體放話、測風向，且該案8年沒處理，如今突然要處理，他滿驚訝，是怎麼一回事？且不是叫特赦，正確講法是處理，他不曉得蔡到底要怎麼做。

陳昭姿則在黨團記者會時受訪表示，特赦與否是蔡總統的職責，希望蔡總統親自出面說明，因為過去偶爾就會有類似的說法。她承認，過去跟她在一起的好朋友們認為她應該要做一些努力，但很清楚，此事非關立委職責，而是總統一個人的職責。

陳昭姿強調，如果確有其事，請蔡總統親自出來說明，而不是透過媒體放話。而如果要問她個人的立場，本來就支持陳總統要特赦，因為她個人認為，從頭到尾這是個政治事件，這部分她也在黨團報備過。

陳昭姿說明，之所以會幫陳水扁組成民間醫療小組，是因她找醫界聲量較大的柯文哲，而柯當時也跟很多人說法相同，認為要等審判結束，發現陳水扁健康問題後，就建議要成立醫療小組，也就是從那個時候開始，跟柯文哲有更密切的共識。

陳昭姿說，經過很多人努力，包括17位院士參與連署，還有很多的活動跟訴求；而自己雖不是民進黨員，也找了各黨的意見領袖，希望能幫忙背書。

陳昭姿指出，民進黨曾開過黨代表大會，呼籲時任黨主席蔡英文為此進行努力，後來發生尿遁事件，陳水扁就告訴身邊的人，希望他們不要再為他個人的事情掛心、費心，從此以後就謝謝大家，「因為他也知道我們做了很多努力」。