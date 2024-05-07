由於銷售持續下滑以及電動車價格戰日益白熱化，特斯拉上個月宣布全球裁員逾10%，當時電池開發部門主管Drew Baglino和Rohan Patel就已宣布離職。

之後《The Information》報導，執行長馬斯克將進一步精簡高階管理層，並將多裁減數百名員工。特斯拉Supercharger超充業務資深總監Rebecca Tinucci和新產品部門主管Daniel Ho都將離職，而他們的部門將解散，其所有下屬將一併裁撤。由前高管Rohan Patel領導的特斯拉公共政策團隊也將解散。

《Electrek》周一則報導，特斯拉員工在周末收到這個擴大裁員的電郵通知。

特斯拉周一股價上漲近2%。

分析師表示，特斯拉準備將重心轉向自動駕駛軟體、自動駕駛計程車（robotaxi）及人形機器人Optimus，馬斯克可能會縮減某些團隊的支出來支持這些重點項目。