胸腔因速度急速變化，造成撞擊拉扯，導致發生外傷性胸主動脈剝離(紅圈箭頭處)。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

車禍發生時，除頭部外傷之外，外傷性胸主動脈剝離也是另一種危及生命的傷害。根據研究顯示，外傷性胸主動脈剝離的傷者有8成以上到院前死亡，只有2成的傷者有機會到醫院接受治療，而其中又有將近5成的病人，因治療狀況不佳而離世，可說是重大外傷中的致命炸彈，目前微創主動脈血管支架置放手術是現行外傷性胸主動脈剝離的主要治療方式，大千綜合醫院7日分享近日發生的兩起車禍案例，傷者皆發生外傷性胸主動脈剝離，所幸在團隊合作下，順利恢復出院。

大千綜合醫院心臟外科醫師陳嘉葦表示，外傷性胸主動脈剝離是因為在加速的過程中，突然快速的減速，導致胸腔經猛烈撞擊、壓迫，並和大動脈相連的韌帶拉扯，而造成主動脈損傷。

其嚴重程度可分為四級，內膜裂傷、血腫、假性動脈瘤、及最嚴重的大動脈破裂，由於傷者常合併多處器官損傷出血，所以若為第三、四級程度，建議要立即手術治療，第一、二級則可視病人當下狀況，決定是否保守治療或手術。

陳嘉葦醫師提醒，騎車或開車都要注意安全，才能遠離傷害威脅。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳嘉葦說，手術治療分為傳統開胸手術修復血管及微創主動脈血管支架置放手術，然而傳統手術風險高、耗時長，且需要使用體外心肺機及抗凝血劑，容易使其他受傷部位嚴重出血。目前多以微創方式，經由鼠蹊部沿髂動脈、腹主動脈到胸主動脈後，釋放支架將動脈破裂的地方覆蓋，達到侵入性小及快速止血的目的。

他分享兩起車禍案例，分別為20歲男性騎重型機車發生車禍，造成外傷性胸主動脈剝離合併縱膈腔出血、蜘蛛網膜下腔出血、頸椎及肋骨骨折；另一案例為25歲男性開車自撞，同樣有外傷性胸主動脈剝離合併縱膈腔出血問題，以及氣胸、血胸、肝臟撕裂傷合併出血、與左小腿骨折的狀況。由心臟外科執行微創主動脈血管支架置放手術穩定病情後，再由多科跨團隊合作治療與照顧，讓兩位傷者都順利出院。

陳嘉葦提醒，雖然現行微創主動脈血管支架置放手術是病人的首選治療方式，然而外傷性胸主動脈剝離是嚴重且危及生命的問題，因此無論騎車或開車都應以安全為優先，才能遠離傷害的威脅。