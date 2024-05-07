立法院民進黨團總召柯建銘昨失言說出，4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主，雖然事後道歉，但風波持續延燒，國民黨跟民眾黨花蓮縣黨部、議員今先站出來譴責柯的不當言論，要求下台負責，藍營縣長徐榛蔚更痛批民進黨踐踏花蓮人，疾呼黨主席賴清德應出面向花蓮人道歉。

柯建銘昨在立法院司法及法制委員會上脫口而出「老天有眼，發生大地震是要救台灣的民主」，引發爭議，柯事後雖然道歉並說明原意，卻不被花蓮民眾接受，藍營花蓮縣黨部與縣議會黨團今天上午先在縣議會，對柯建銘失言一事表達不滿，怒喊「民進黨道歉、柯建銘下台」，白營花蓮縣黨部接著率領憤怒的鄉親，依柯建銘「老天有眼」的不當言論造句，怒吼「老天有眼，柯建銘道歉，老天有眼，柯建銘下台」。

縣長徐榛蔚昨在柯建銘失言第一時間跳出來表達心中的憤怒，今天中午再次說明不滿，她說，柯建銘在政治路上數10載，是政治老兵，也是民意代表老將，竟然還能有如此大的失言，花蓮人真的很憤怒。

她接著說，花蓮正在重建、修復、修繕的路上，努力度過艱難時刻，柯建銘竟然在所有災民跟花蓮人的傷口灑鹽，令人感到心痛。正當世界看花蓮、全國助花蓮之際，民進黨卻如此糟蹋花蓮鄉親，迄今連一條安全回家的路都沒有，環道快速路網沒有、蘇花安還在評估，「這不是欺負東台灣人民嗎」，要求民進黨主席、總統當選人賴清德為柯建銘的失言道歉、民進黨向所有花蓮人道歉。