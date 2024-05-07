女星何如芸2019年與花蓮美侖飯店少東王敏錡離婚，所生的兩個兒子後來到新加坡念書。人在台灣工作的何如芸，不時會飛到當地陪小孩，或用通訊軟體互相連繫。她分享自己最近關心兒子的數理考試，問他考得如何？沒想到兒子竟回她說：「我可以去死了」。

昨(6日)她曬出截圖關心兒子考試狀況，兒子說這兩天要考最難的數學和物理，何如芸安慰他別緊張，但兒子考完後卻說：「我可以去死了」，爆料他們班最聰明的同學都哭著離開教室。何如芸則高EQ回應：「考試是你對得起自己就好，媽媽都沒有意見」。

何如芸公開和兒子的對話。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸說，自己先前教兩個兒子，「放假的時候就拼命玩，唯有考試是對學生身分負責任的態度，一定要嚴正以對」，尤其是考試前要好好努力、好好抱佛腳，並說自己的名言是：「痛苦個幾天，換之後幾個月的好日子，太划算了」。

何如芸說自己從小到大愛念書，功課不需要父母操心，偏偏只有數理差，哥哥也是，兩人都沒有遺傳到爸爸數學強的優點，「每每爸爸看到我的數學考卷都要爆血管。我記得爸爸每次都氣到罵我腦袋裝大便」。大學聯考時，何如芸歷史幾乎拿滿分，國文作文分數也高，但數學卻只有30分，幸好總成績不錯，最後考進輔大。

看到兒子情緒低落，何如芸高EQ開導兒子，她說：「本來每個孩子的左右腦就不一樣，沒有人是全才」，而小兒子反而是數學好，讓大兒子也對小兒子改觀，不叫他傻弟弟，改叫「滿分仔」。話鋒一轉，何如芸強調不是很在乎兒子成績，只要兩人友愛就好，「媽媽期待你們在未來的人生中是彼此最強大的靠山，是心底最柔軟的依靠！」而女星丁寧回：「太好笑了！」何如芸沒好氣說：「妳有沒有發現，我的兒子們都有和我一樣的幽默感」。