每到假日，屏東縣三地門鄉、霧台鄉都吸引不少人上山遊玩，但山路蜿蜒，部分遊客卻未遵循交通規則，今年至今共發生70件車禍，當中有54件造成傷亡，而據里港警分局統計，今年1至4月共取締460件超速、30件逆向，警方為守護原鄉交通安全，將持續針對台24線取締交通違規。

里港警分局指出，台24線三地門及霧台路段沿途山雲水秀，可以眺望北大武山及谷川大橋，假日常有許多遊客慕名上山遊玩，但原鄉部落大多座落於山間，其山路蜿蜒，多為兩線道，卻有部分遊客並未遵守交通規則，常逆向超車或一時貪快超速，造成交通事故，截至目前為止，台24線三地門往霧台方向，發生70件交通事故，其中人員傷亡的交通事故共有54件，占了3分之2。

此外，據警方統計，今年1至4月共取締460件超速及30件跨越雙黃線罰單。為此，警方將持續採移動式測速照相，以維護原鄉部落居民的交通及居住品質，也提醒遊客們務必遵守交通規則，依照交通號誌指示行駛，其中各處路段限速30，切勿超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車。