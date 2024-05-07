外交部亞東太平洋司長藍夏禮。（蔡宗穎攝）

我國前友邦索羅門群島4月舉辦大選，親中的前外交官馬內列（Jeremiah Manele）2日當選新任總理。外交部今召開例行記者會，媒體詢問台索關係是否復交不樂觀？外交部亞東太平洋司長藍夏禮回覆，我國對太平洋各國立場秉持自由、民主等普世價值，不排除任何可以合作的可能。

索羅門群島2019年與我國斷交，雖然斷交前我國派出時任外交部政務次長徐斯儉前往索國挽救兩國邦交，也邀請時任所國外長，也就是新任總理馬內列訪台，試圖利往狂瀾，無奈仍無法阻止台索斷交。

馬內列2014年進入國會，2日當選總理後在國會外發表談話，稱人民已發聲，呼籲尊重民主程序。馬內列早前也承諾若當選總理，將沿用前政府外交政策基礎，即「人人為友、無人為敵」。

而日前因為索羅門尚未選出新任總理，索國在野曾拋出重新審視與北京關係，透露想與台復交意願，當時外交部回應對此採開放態度，與各國往來不設前提，然而新任總理立場親中，媒體詢問是否復交無望？

藍夏禮指出，索國大選選出50位國會議員後，也透過互推選出新總理，外交部對於在太平洋各國立場都是秉持民主、自由、人權、自由貿易等普世價值，持續與各國在可能的面相繼續發展合作，也恭喜索羅門完成民主選舉，至於其他事情，等到適當時機，都不排除任何合作機會與可能。