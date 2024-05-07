台南市長黃偉哲7日邀請府城之聲廣播電台董事長康銀壽與提供伴手禮的廠商舉行開箱記者會，介紹專為520國宴特製的台南特色伴手禮組合。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲7日邀請府城之聲廣播電台董事長康銀壽與提供伴手禮的廠商舉行開箱記者會，介紹專為520國宴特製的台南特色伴手禮組合。（洪榮志攝）

520總統就職國宴在台南舉行，台南市政府及民間廠商也用心準備具有在地特色的伴手禮，準備送給參加國宴的貴賓。市長黃偉哲7日邀請府城之聲廣播電台董事長康銀壽與提供伴手禮的廠商舉行開箱記者會，介紹專為520國宴特製的台南特色伴手禮組合，希望讓國宴賓客滿載而歸，充分感受台南熱情辦喜事的心意。

黃偉哲指出，市府特製的「台南400」提袋，內裝「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台風造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」及「台塩海洋鹼性離子水」等系列禮品，全都出自台南在地知名廠商，裝滿「台南400」豐厚的人情味，讓外賓有吃有喝還能洗香香。

康銀壽也熱情贊助另一袋特色伴手禮，將被譽為「鹽中魚子醬」的北門頂級鹽花、鳳梨酥及吳寶春餅乾，裝入專門設計的「台灣LV」茄芷袋內，以符合準總統賴清德選在台南舉辦國宴的「越在地、越國際」精神。

市府還強調，除了總統府準備的總統就職紀念酒外，這兩袋台南特色伴手禮組合，都是由黃偉哲與康銀壽精心挑選的一時之選，相關伴手禮廠商也連袂出席記者會，用實際行動展現台南人迎接國宴賓客的熱情與用心。

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