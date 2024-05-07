台智光警用監視器網路費、北士科地上權招標爭議，以及京華城容積獎勵案，成為現階段台北市前市長柯文哲的「三大案」。台北市前市長郝龍斌7日上午接受專訪時，表示他也希望柯文哲全身而退，不過現在就應該出面說清楚講明白，若未來調查結果還他清白，柯就可以理直氣壯說自己是清白的。對此台北市長蔣萬安則表示，他的態度一貫，有問題就依法咎責，沒問題也還當事人清白。

民眾黨前中央委員張益贍日前在政論節目中提到，柯文哲任內的三大弊案，都是前市長郝龍斌指控，民進黨只是配合著打，結果民眾黨519要上街到民進黨中央抗議根本是「找錯地方和對象」。對此蔣萬安表示，無論一開始是誰指控誰，在台北市議會不分黨籍，很多議員都提出關心和質疑。

蔣萬安強調，市府的立場與態度非常堅定且一致，市府政風處與檢調都已經介入調查，如果發現問題，依法追究相關責任，如果沒有問題，也還當事人清白。

至於針對市警局與台智光的監視器網路合約7月到期，市警局的備援計畫是否已經備妥？對此蔣萬安則表示，警察局有跟潛在幾個廠商洽談後續備援方案，會做好準備，接下來就是回歸到母約1761元的價格。