全國腸病毒疫情近日愈趨嚴重，高雄市校園難以倖免，高雄市衛生局公布目前腸病毒就診人數已達941人，學校已有41班級停課，提醒5歲以下嬰幼兒要多注意；教育局則加強校園防疫，督導學校落實清消及疫情通報與衛生教育。

高雄市衛生局表示，根據衛福部統計資料，高雄市腸病毒門診與急診就診人數有941人，其中1人為重症已康復出院，各級學校目前已有41班級停課，提醒5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群要多加留意。

衛生局說，如發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速至本市6家腸病毒重症責任醫院就醫。

教育局表示，依照防疫規定，國小低年級（一、二年級）與幼兒園，若7日內出現2例以上確診病例，就會依規定停課避免疫情擴大。

教育局長謝文斌說，預防腸病毒可透過勤洗手、使用漂白水進行環境清潔做預防，會督導校園落實疫情通報及衛生教育，而學校也透過班親會及親職講座同步向家長宣達防疫觀念，維持良好衛生習慣，注重手部衛生及衛生禮節，落實生病不上班不上課等策略防範疫情。