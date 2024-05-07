想吃素養生卻被當盤子？一名男網友日前到素食自助餐吃飯，夾5樣菜，結帳竟然要130元，嚇到直呼「這是人生最後一次吃素食了」；照片PO出後，有人指出跟蔬菜種類有關，龍鬚菜和皇帝豆比較貴，還有人曬出他買自助餐便當，全部夾菜才75元。

原PO買全素便當，夾5道蔬菜花了130元。（翻攝自爆廢1公社）

原PO在臉書「爆廢1公社」貼出全素便當照片，只夾少量蔬菜、海帶和豆類5樣菜，店家居然收130元，感嘆心血來潮吃個全素卻這麼貴，「這是我最後一次吃素食，以後再也不吃素食了。」

便當照片曝光後，許多網友分析素食會這麼貴原因，「素食用秤重的本來就比較貴，我每次買都快160元」、「素食本來就是比葷食貴很多，買的人少」、「不管是不是當季菜，素食用秤重的就是貴」、「海帶其實不便宜」，還有人猜可能是有皇帝豆，「最近蔬菜貴，皇帝豆本來就不便宜」、「四季豆、黃帝豆、龍鬚菜都不便宜，請到市場調查一下價格」。

還有人細算成本，假設一道菜10元，5道菜50元，加上每盒便當的餐盒、提袋、筷子、橡皮筋、湯品等費用，以及房租、水電、瓦斯、員工薪水約80元，加總起來就是130元。不過有網友分享秘訣，去葷的自助餐店夾菜比較便宜，並貼出他買的素食便當，8菜1湯只要75元，「在葷食自助餐，最多80元，不會再多了」。