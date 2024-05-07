不滿補助不同步 台東觀光業者：不能獨厚花蓮

「花東要補助！一定要同步！」不滿觀光署延後台東觀光補助，台東縣觀光協會今天率領近百名業者到台東縣議會抗議，包括台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華親赴現場關心，立委黃建賓、盧縣一、黃仁也派代表了解情形。

台東縣觀光協會表示，0403花蓮大地震後建築受創、觀光影響極大，台東鄉親感同身受，尤其震後交通中斷，花蓮旅宿湧現退房潮，台東觀光旅宿受創也很嚴重，退房電話不斷，花東業者原期待中央獎勵補助，但近日卻傳出先補助花蓮，呼籲中央重視震後東部觀光旅宿退房潮，手心手背都是肉，應把餅做大、擴大補助範圍，重視東部業者心聲。

台東旅館公會理事長高泉傑指出，震後4、5月住宿率掉到1成，據他所知，旅客到台東也會到花蓮，為何突然台東補助不見了，他強調，不排除聯合台東各業者北上抗議，要讓中央聽到台東的聲音。

台東娜路彎酒店公關威廉說明，震後住房率雪崩式下降，目前不到1成，原有的訂單持續退訂中，希望補助6月就能上路，解決觀光困境，花東一起愈來愈好。

台東縣觀光協會理事長李數奼強調，震後台東退房率如雪崩般巨幅滑落，狀況與花蓮一樣悽慘,希望中央正視，花東補助應為一體，希望補助時間要和花蓮一樣，從6月1開始補助上路。

台東業者最後齊喊，花東觀光產業是一體，補助要公平，不能獨厚花蓮、遺漏台東，請中央重視台東業者的心聲，否則不排除北上抗爭。

台東縣長饒慶鈴呼籲觀光署，「可以協助花蓮，因為花蓮急需振興，但不能忘了台東」，能夠體恤花東是一體，台東的觀光勢必會受到花蓮地震的影響，她說「希望握有手中握有資源的中央長官、能夠多考慮，能夠拿更多的資源，除了補助花蓮縣之外，同樣也要補助台東，希望中央聽到我們的聲音」。

不滿觀光署延後台東觀光補助，台東縣觀光協會7日集結業者到台東縣議會拉白布條陳情。台東縣議員潘貴蘭。（蔡旻妤攝）

不滿觀光署延後台東觀光補助，台東縣觀光協會7日集結業者到台東縣議會拉白布條陳情。台東旅館公會理事長高泉傑。（蔡旻妤攝）

不滿觀光署延後台東觀光補助，台東縣觀光協會7日集結業者到台東縣議會拉白布條陳情。台東縣觀光協會理事長李數奼（中）。（蔡旻妤攝）