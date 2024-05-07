國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄、友人林于倫3人涉嫌協助詐騙集團洗錢2500萬，3人遭收押禁見，台北地檢署今天（7日）上午首度提訊杜男，訊後還押，下午則提訊劉女、林男，釐清洗錢金流。

警方調查，劉向婕與人合作經營公關行銷公司，另與丈夫杜秉澄開設「漢澄」稀土材料公司，杜為漢澄公司登記負責人。去年初，被害人指控遭詐騙，款項流入漢澄公司等相關帳戶，劉向婕與杜秉澄曾被移送地檢署，當時檢察官認為證據不足，將杜、劉2人不起訴，但漢澄公司帳戶被列為警示帳戶。

之後，台北市刑大獲報，詐團以「假投資」詐騙多名民眾，贓款流入東霖公關公司，東霖的負責人，是在網路上頻頻對社會議題發聲的補習班老師林于倫，警方報請北檢檢察官指揮偵辦，懷疑林于倫受劉向婕指示，提供帳戶協助收取贓款後，再由車手領線、轉匯。

檢警今年3月25日搜索、拘提劉、杜、林等人，查扣公司帳戶存摺、手機等證物，發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，但劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣，但檢察官不採信，依劉、杜、林3人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞等理由，聲押禁見3人獲准，另吳姓女被告獲請回。