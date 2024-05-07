台灣日本關係協會副祕書長陳志任。（蔡宗穎攝）

準總統賴清德就任在即，外界關注各國訪團，不過日前有媒體報導稱本次日本觀禮團恐無黨政高層出席。對此，台灣日本關係協會副祕書長陳志任駁斥指出，截至目前已有37位日本跨黨派國會議員報名參加，其中包含多位具有閣員經驗的議員，人數也創下新高，絕非媒體所稱「冷落」情形。

有媒體報導指稱，520日本觀禮團恐無日本政府高層政要，賴清德恐遭日本冷落。

陳志任澄清，520正副總統就職典禮將有來自各國的政要訪台慶賀，屆時包括日本國會議員、地方首長及民間的友台人士也會組團來台參加，表達對台灣的堅定支持。外交部歡迎所有訪問團的貴賓，也會盡力做好完善的接待工作。

陳志任強調，賴清德及副總統當選人蕭美琴對我國與日本的關係非常重視，在日本政界及民間也擁有豐富的人脈。目前日本國會正值開議期間，國會議員請假出訪並不容易，但據我國駐日本代表處的掌握，日本國會議員報名參加520慶賀團相當踴躍。

陳志任提出具體數字說明，本次觀禮訪團由日華議員懇談會負責籌組，截至目前為止已有多達37位跨黨派國會議員預定來台出席520慶典，成員中包含多位具有擔任閣員經驗的訪賓，人數也創下新高，顯示日方對我新政府的高度重視，絕不是部分媒體報導所稱「520日本觀禮團恐無高層政要」或「冷落」的情形。

陳志任補充，此外，日本各地方及民間友台團體將有高達15團、超過140位的訪賓來台表達祝賀，更充分展現日本各界對我國新政府的友好與支持，而鑒於目前慶賀團的邀訪工作及接待準備等仍持續進行中，外交部將適時向外界說明。