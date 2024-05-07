日前交通部祭出命令禁止台灣團客赴陸（禁團令），至今仍不見解禁曙光。國民黨團總召傅崐萁率藍委訪陸，爭取兩岸觀光紅利。中華文化暨旅遊協會理事長陳旻沁7日受訪表示，表示沒有理由禁團，他也期待未來新政府更開放；台北市觀光發展協會理事長陳怡璇則表示，至少先解決禁團令，不然旅行社為生存，就變成地下化出團，這對旅客是沒有保障的。

陳旻沁說，現在兩岸情況對專門做兩岸旅遊的業者有大阻礙，比如航點不夠、法令問題，造成許多想要投入或想做這部分的受到很多阻礙，怕違反兩岸界線。既然是旅遊，是市場需求，政治歸政治，產業、民生還是要擺在前面。

陳旻沁認為，沒有理由禁團，因為旅遊是雙向的，人民相互走動，全世界疫情過後，都是開放態度，各國都是如此。至於兩岸善意是彼此認知問題，先求有，慢慢一步步，兩方都願意坐下來談，可以化解些認知問題，這應該可為，多談多交流，必須走出去。

談及對新政府期待，陳旻沁表示，期待盡量有放寬，更有自信面對兩岸問題，未來發展才會順暢。疫情過後，所有經營業者、各景區、各飯店，也面臨到很多問題，比如員工不足、資源流失。執政者應多聽民意，聽聽需求。

陳怡璇則說，國內4千多家旅行業者，8成與大陸有往來，至少先解決進團令，不然旅行社為生存，就變成地下化出團，這對旅客是沒有保障的。呼籲政府重視觀光產業，不要作為兩岸的政治機器。

陳說，疫情之前陸客來台最高峰有來到480萬人，2019年也來了大概271萬人，也是來台旅客量最高的地區，收入都是破百億。另外，大陸來台旅客跟東南亞不一樣的是，陸客來是環島旅遊，會照顧到全台灣的旅館、遊覽車、計程車業者。但東南亞、東北亞都是集中在台北或是西部旅遊。

陳怡璇呼籲，善意可能還有點分歧，但大陸已經開了一小步，台灣必須要有回應。台灣觀光導遊人才促進發展協會理事長朱建錳悲觀認為，今年看不到好轉，各地地震頻繁，花蓮災情嚴重，陸客去花蓮的交通不便，問題很多，且叫導遊回歸也有困難。