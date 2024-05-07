上周五公布的美國4月非農就業增長不及市場預期，重新點燃聯準會今年可能降息的預期，隔夜美股連續第三日收高，科技股和晶片股表現尤其亮眼，帶動剛結束周末長假的日本股市走高。

野村證券首席宏觀策略師Naka Matsuzawa表示，此前投資人越來越擔心聯準會今年完全不會降息，因此日經指數今天是有些「釋壓性反彈」（relief rally），但由於投資人和聯準會官員仍將緊盯後續發布的數據來確認央行降息路徑，因此市場可能仍將面臨一些震盪。

晶片股東京威力科創（Tokyo Electron）和Screen Holdings早盤均漲逾4%。半導體設備廠迪思科（Disco Corp）漲6.7%，表現最亮眼。

AI新創業投資大戶軟銀集團漲2.8%。

日經權重股、Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）上漲3.5%，憑一己之力就貢獻140.24個漲點。

索尼集團（Sony Group Corp）跌3.5%，製藥大廠第一三共（Daiichi Sankyo）跌3.7%，使日經指數漲幅受抑。