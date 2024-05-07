SHOHEI, YOU ARE RIDICULOUS. pic.twitter.com/sjzfuqsNIB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 7, 2024

道奇大谷翔平7日獲選國聯單周最佳球員，隨即在馬林魚之戰敲出本季第11轟，超車勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）而獨居聯盟全壘打王。首局下，貝茲（Mookie Betts）四壞保送上壘，新秀投手穆紐斯（Roddery Muñoz）面對大谷已經投得很閃了，在兩好球時攻擊好球帶外角高側，慘遭大谷轟成441呎的中外野兩分炮！

驚魂未定的穆紐斯面對下一棒弗里曼（Freddie Freeman）也是投到同一個位置，弗里曼大棒轟成左外野陽春炮，背靠背全壘打！馬林魚首局上拿了兩分，但很快就被弗里曼這棒超前比分，戈登（Nick Gordon）第2局以陽春炮回敬道奇，但是該局下奧特曼（James Outman）又對穆紐斯轟了兩分炮。

穆紐斯第3局被T.賀南德茲（Teoscar Hernández）陽春炮狙擊之後，又在第4局遭到貝茲、大谷連續安打攻占一三壘，大谷還趁機盜二壘得逞（第8盜）但沒得分。大谷第6局藉著四壞保送再次盜二壘成功（第9盜），同樣未得分。穆紐斯4.2局失6分吞敗，道奇傷癒回歸的先發投手伯勒（Walker Buehler）4局失3分無關勝負。

道奇終場6比3獲勝。大谷藉著這一波狂轟以0.370打擊率、1.139攻擊指數、11轟領先全聯盟打者，長打率突破7成更是離譜（0.705），除他之外僅有歐蘇納勉強達到6成，道奇官方X平台讚道：「翔平，你太扯了。」