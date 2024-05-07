夏天蚊蟲活躍，門窗沒關好容易引來蚊子，一名女網友表示，前幾天睡覺有隻蚊子在耳邊飛來飛去讓她超崩潰，後來在全聯發現一款液體電蚊香正在特價，買好幾組回家，用了以後覺得效果很好，晚上睡覺不用再跟蚊子大戰了；其他網友也大推，直接插電就可以，晚上都沒蚊子，而且有定時裝置非常方便。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，前幾天睡覺時有隻蚊子在耳邊飛來飛去，嗡嗡聲讓她超崩潰，後來在全聯發現一款日本的液體電蚊香正在特價，原價1盒159元，現在2盒235元，平均1盒只要117元。

原PO趁特價買了好幾組回家，大讚防蚊效果超好，而且有定時裝置很方便，每個房間都放了一個，晚上睡覺不用再和蚊子大戰。

貼文引發討論，許多用過的網友說好用，只要把它插在插座上，整晚都沒有蚊子，而且聞起來沒什麼味道，不會影響睡眠；其他人紛紛留言，「我家也用這個，插下去真的沒蚊子」、「現在固定睡前使用，設定好時間自動關閉，不怕開整晚。」

也有網友提醒，使用該產品暫時關閉門窗，人、寵物離開，可提高防蚊效果；如果使用時人或寵物留在室內，建議打開門窗保持空氣流通。