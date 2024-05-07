台電總經理王耀庭7日親赴桃園區營業處舉辦大誓師，宣布調派新北、新竹及苗栗等4區處共40位同仁到桃園支援1個月，全力推動桃園各項供電改良工程。(台電提供／蔡依珍桃園傳真)

台電總經理王耀庭7日親赴桃園區營業處舉辦大誓師，宣布調派新北、新竹及苗栗等4區處共40位同仁到桃園支援1個月，全力推動桃園各項供電改良工程。(台電提供／蔡依珍桃園傳真)

台電總經理王耀庭7日親赴桃園區營業處舉辦大誓師，宣布調派新北、新竹及苗栗等4區處共40位同仁到桃園支援1個月，全力推動桃園各項供電改良工程。(台電提供／蔡依珍桃園傳真)

台電總經理王耀庭7日親赴桃園區營業處舉辦大誓師，宣布調派新北、新竹及苗栗等4區處共40位同仁到桃園支援1個月，全力推動桃園各項供電改良工程。(台電提供／蔡依珍桃園傳真)

台電總經理王耀庭7日親赴桃園區營業處舉辦大誓師，宣布調派新北、新竹及苗栗等4區處共40位同仁到桃園支援1個月，全力推動桃園各項供電改良工程。(台電提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園近月堪稱停電「重災區」，引發市府與地方不滿，台電總經理王耀庭親赴桃園區營業處大誓師，坦言因桃園航空城、捷運、新建案等建設齊發，人力多專注在管線遷移，導致日常巡檢延遲，宣布即起啟動跨區支援，調派新北、新竹及苗栗等4區處共40位同仁到桃園支援1個月，全力推動桃園各項供電改良工程，以期減少事故停電發生。

王耀庭說，3月跟4月在桃園地區的停電事故相對比較多，追究統計分析原因是因為桃園地區的航空城、捷運施工線路遷移等，工作量非常的大，加上桃園地區的新建房屋建案特別多，所以同仁心力大部分都集中在這3方面，造成區處維護量能不足，以至於日常巡檢發現問題、修改工作相對比較延遲。

王耀庭宣布，台電今起在桃園地區啟動專案巡檢與跨區支援計畫，從新北、新竹及苗栗跨區調派支援人力至少40人，在桃園地區支援一個月，加上桃園原搶修人力120人、自營工班20人共計180人，投入巡檢工作，找出問題盡快修復，他強調會隨時滾定檢討，有需要會再延長，力求有效降低桃園停電事故。

王耀庭重申，事故停電並非缺電，桃園饋線數多達1109條饋線，這些饋線分布在大桃園地區，易受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響而造成停電，饋線數多自然狀況也較多，台電桃園區處為避免事故停電，除了經常性的維護，山區加強樹修、海邊加強礙子清洗外，現在更啟動專案巡檢計畫，加強巡視供電線路、設備，依環境特性編列各項預算進行弱點設備汰換，與擴建饋線自動化、加強電纜預防性檢測等各項改良工程，以降低事故停電而對民眾的影響。

台電指出，透過人力增援桃園，全力做較完整的巡檢，把問題找出來，推動配電線路設備汰換、自動化開關擴建、實施電纜預防性檢測、強化裸露線路披覆與加強蟻、鼠、鳥害區域阻斷設備等各項改良工程，並跨區增派人力協助桃園實施改良工程，以示台電強化改善供電線路的決心。

台電表示，近期桃園地區停電原因受外力因素占63％、天災因素6％及設備因素31％，包括地下電纜故障、架空高壓線路斷線、樹木壓到線路造成饋線跳脫，以及沿海地區鹽塵害和大雷雨等天氣因素造成線路損壞而導致停電，台電持續盤點相關設備並加強檢修。

「先顧好自己再幫助桃園！」王耀庭也不忘再三提醒同仁注意自身安全，他強調，工作安全絕對是台電最重要的工作原則，除了在地同仁帶領之外，在行前教育也會特別提醒每一個地區的特殊性跟必要性。眾人高喊：「一日台電、終身台電，支援桃園、立刻執行！」