知名電玩實況主丁特（本名薛弘偉）2021年直播網路遊戲《天堂M》新推出的虛擬寶物「紫布」製作過程，結果豪砸414萬多元卻僅成功2.33％，辱罵「欺騙消費者」、「騙錢」、「合法賭博加詐欺」，遭遊戲橘子求償1元及登勝訴啟事。一審新北地院去年判遊戲橘子敗訴，案經上訴，台灣高等法院認為丁特就可受公評之事合理評論，維持原判，可上訴。

判決指出，丁特進行遊戲實況直播，其以遊戲道具「藍鑽」購買「伊娃的成長藥水組合包」取得「黑暗哈汀的成長藥水」後製作「傳說製作秘笈 (刻印)」的虛擬道具(下稱紫布)的遊戲過程，認為獲得紫布數量少於預期。

遊戲橘子主張，丁特便發表謾罵遊戲橘子及其法定代理人等，及指摘造假、改機率、欺騙消費者、騙財等不實言論，侵害其名譽權與信用權等情，因此遊戲橘子依民法第184條第1項前段及第195條第1項後段規定，請求丁特賠償其所失利益的損害1元，並負擔費用刊載判決。

二審指出，丁特言論指述遊戲橘子造假、改機率部分，涉及事實陳述，遊戲橘子為國內知名線上遊戲廠商，並為韓國NCsoft公司所開發遊戲的台灣代理商， 該線上遊戲消費者眾多，消費者透過課金(儲值)方式獲取遊戲中的商品或活動，其活動內容、獎項及中獎等資訊必會影響消費者課金(儲值)的意願，為消費者關注的資訊，其身為專業線上遊戲經營者，藉此銷售經營獲取龐大的經濟上利益，自應就其所代理的線上遊戲相關廣告或公布訊息以透明方式為之。

丁特在2021年6月22日至同年8月22日花費113萬元進行227次紫布製作，成功20次，8月27日儲值87萬元進行175次製作、成功4次，9月23日花費150萬元進行300次製作、成功7次，依此計算，遊戲橘子紫布製作成功機率，第一次約為8.8％、第二、三次約為2.3％，紫布成功機率確有明顯降低，核與遊戲韓版製作紫布成功的機率10％、遊戲橘子2019年 12月14日「天堂M2週年玩家見面會」問答及遊戲商城內「商城機率」公告內容不同。

則丁特耗費巨資以其親身經驗做為前開合理查證程序，依其所取得的證據資料，客觀上合理相信其言論內容為真實，尚難認具違法性，縱有減 損遊戲橘子的社會評價或影響其經濟活動上的可靠性及支付能力，丁特亦不負侵權行為損害賠償責任。

二審表示，丁特指述遊戲橘子「欺騙消費者」、「騙錢」、「合法賭博加詐欺」等用語， 涉及意見表達評論，考諸其前後語意，丁特反覆提及「你手遊都不公布機率，也不給保底，你不讓玩家可以控制風險跟預算」、「我覺得這 需要被社會關注的」等語，佐以此事經廣大遊戲玩家關注。

所涉及的評論內容包含是否宜立法明令遊戲廠商事前公布虛擬寶物獲取機率等爭議，並藉此避免遊戲代理商以其優勢市場地位，濫用消費者無從知悉台版、韓版遊戲內部設定差異的資訊優勢，而以易造成消費者誤解的廣告話術，致消費者對遊戲過程或結果產生不當期待，涉及廣大遊戲消費者的公共利益，應屬可受公評的事項，其言論並無過激而單純流於謾罵情事。

丁特本於其消費結果計算其成功合成紫布之機率(2.3％)，除與韓版(10％)不同外，與丁特於前2個月成功合成紫布的機率(8.8％)相較確有降低頗多，亦與「商城機率」公告及上開見面會所稱台版與韓版機率相同等情不一。

遊戲橘子2021年8月30日客服說明，除與丁特9月23日實際製作紫布機率不同外，遊戲橘子於10月8日聲明稿亦未針對丁特質疑紫布製作機率台版、韓版是否一致提出說明，丁特因此存有合理懷疑，對可受公評之事為前述評論，難認是出於惡意，縱其批評內容令遊戲橘子感到不快，仍屬於憲法所保障言論自由之範疇，尚難令丁特負侵權行為損害賠償責任。