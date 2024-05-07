藍營議員今控，北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案是民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時「第4案」，質疑柯官商勾結綁標。柯文哲表示，為何老是懷疑他圖利國民黨中常委？那是因為當時遇到疫情，營造物價上漲2成，原編預算蓋不完。

國民黨議員鍾小平、楊植斗和林杏兒今稱，漁果市場改建工程多次流標後減項發包，由威京集團旗下的中華工程以125億元得標；鍾小平痛批，125億元根本蓋不起來，威京集團主席、中華工程董事長沈慶京敢標，就是因為和柯是好友，官商勾結綁標。

柯文哲今於黨團會議後，聽聞鍾小平說法時苦笑回應，他說，這很奇怪，為什麼老是每個都懷疑他在圖利國民黨中常委？

柯文哲說明，當時遇到疫情期間，從2020年至2022年兩年之間，台灣營造物價上漲20％，所以當時很多物價都需要調整，「原編預算都蓋不完」。如果當年沒再特別去追加預算，估計現在都會出現法律糾紛，因為錢不夠。

民眾黨發言人吳怡萱則痛批，在地議員應本於事實為當地建設合理監督，而不是滿肚子壞水當政治小丑，如此無的放矢只為個人政治聲量，對好不容易促成的市場改建亂扣帽子，相信同黨議員也都無法苟同。

吳怡萱表示，當時會採取減項發包，是市府檢討工程多次流標下應對策略，相關作為都曾向議會及各議員辦公室報告、說明，過程、預算、決議都經過議會同意。

她說，鍾小平議員已是資深議員，現在才「突然」認為有問題，形同打臉過去自己沒有認真上班，想必是因為忙著選立委、選市長，退出國民黨又加入國民黨，來回奔波讓他分身乏術。

吳怡萱強調，鍾小平毫無根據就胡亂指控「官商勾結」，用滑坡式的方式抹黑市場改建，不僅打擊基層同仁士氣，更無助於推動地方建設，奉勸鍾適可而止。