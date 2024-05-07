改裝車輛的噪音擾人，引起民怨，林園警分與環保局共同執行「環、警聯合稽查改裝噪音車勤務」，一天攔查130輛汽機車中，其中就有3輛為疑似改裝車輛，另外告發6件含無照駕駛等各類交通違規。

為改善車輛行駛產生的噪音問題，擴大護夜間安寧環境，林園警分局4日選在鄰近校園的大寮區正氣路往內坑路方向，配合環保局共同執行「環、警聯合稽查改裝噪音車勤務」，勤務中由警方負責攔查，並透過環保局人員當場認定車輛是否涉及不當改裝，共同執行防處作為，取締違規上路車輛。

林園警分與環保局共同執行「環、警聯合稽查改裝噪音車勤務」

林園警分局指出，此次聯合稽查除針對「使用未經認證之排氣管」及「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」等行為加強攔查通報外，對於無照駕駛行為也一併嚴正執法，現場共計攔查130輛汽機車，其中疑似改裝車輛3輛，另告發含無照駕駛等各類交通違規6件。

經統計，今年1月至今，林園警分局稽查函報環保局共360件，針對疑似改裝排氣管，並有噪音者由主管機關依噪音管制法第28條規定檢驗，或經檢驗不符合管制標準者，處機動車輛所有人或使用人新臺幣1800元以上360元以下罰鍰，並通知限期改善； 屆期仍未完成改善者，按次處罰。