板橋工地不慎踩空墜樓 女工無呼吸心跳送醫搶救 12:422024/05/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某工地今日上午發生女工墜樓意外。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區永豐街一處工地，今（7）日上午10時許，發生女工墜樓意外，57歲王姓女工在2樓施工時，不慎踩空跌落至1樓，疑似頭部受到重創，當場無呼吸心跳。新北市消防局獲報，緊急派員將王女送往亞東醫院搶救。 國中女兒月經一直沒來 母覺得怪怪的！竟是偷嚐禁果惹禍 同住精品飯店純聊天？驚爆愛妻偷腥男主管 人夫身心受創討百萬 從出生就沒見過 前科父還人間蒸發！獨子改從母姓法官准了 #新北 #板橋 #工地 #女工 #墜樓 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜道安會報指示里長加以宣導 重視高齡駕駛安全 12:112024/05/07 生活 Ucup2.0環保杯挨批押金貴又難借 新北：視使用狀況檢討修正 16:312024/05/06 生活 萬里隧道外自撞安全島 轎車側翻駕駛一度受困 21:572024/05/06 社會 醉漢持刀走進派出所 三峽警喝叱秒棄刀 12:132024/05/07 社會 桃園國中小營養午餐免費 民代籲新北跟進 17:132024/05/06 生活 麗寶集團新北房產聯銷嘉年華會 熱鬧登場 18:272024/05/06 財經 新北圖書館藏六都敬陪末座挨批 文化局：檢討改進 12:062024/05/07 生活 刑事局抄明仁會 「依附產業」東區這家餐酒館也遭殃 21:162024/05/06 社會 蔡政府倒數2周！15案停車場僅核2案 新北民代呼籲中央加速 17:032024/05/06 生活 蘆洲案引林淑芬槓黃國昌 侯友宜表態：開發勢在必行 13:092024/05/07 政治 客家電視正式法制化 客委會今辦捐贈儀式 18:532024/05/06 娛樂 三峽國光二期社宅年底完工 侯友宜視察強調結合生活機能 11:542024/05/07 生活 明仁會自導自演警匪追逐戲碼 設局詐騙小開3000萬 19:042024/05/06 社會 童子賢提核二核三延役 侯友宜喊話中央：好好傾聽 13:002024/05/07 政治 在20坪小車庫創業 這家建設公司老闆為1理由：巡工地還爬鷹架 12:062024/05/07 財經 環狀線修復需4.42億誰買單 新北捷運局這麼回 14:382024/05/06 生活 石碇鱷魚島步道失修釀意外 民代：木棧道近乎架空 15:422024/05/06 生活 落實交通安全 新北研發在地化課程教學示例 14:282024/05/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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