新北市板橋區永豐街一處工地，今（7）日上午10時許，發生女工墜樓意外，57歲王姓女工在2樓施工時，不慎踩空跌落至1樓，疑似頭部受到重創，當場無呼吸心跳。新北市消防局獲報，緊急派員將王女送往亞東醫院搶救。

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