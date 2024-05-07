網紅「小哥哥艾理」在YouTube頻道，因為拍攝大尺度訪談影片走紅，卻常引來爭議。像是之前找染毒女性拍片，慘遭「女戰神」馮語婷痛批行為低劣。沒想到近來更出現一名男子謊稱是他的助理，以拍攝廣告為由，指侵女子得逞。如今受害者除了報警處理，更出面受訪還原事發經過。

根據《中天新聞網》獨家報導，這名受害女子叫晨晨，她表示曾接受一名男子街訪，沒想到對方事後搜出她的臉書，私訊自稱是「小哥哥艾理」的助理平優介，以找美女拍攝廣告代言為由，邀約外出。她指出對方開著鐵灰色休旅車赴約，年約40至50歲，皮膚黝黑、身材微壯有肚子。晨晨眼見只有男子現身，起疑追問：「小哥哥艾理人呢？」對方則以「他現在在忙」回應。

男子自稱是「小哥哥艾理」助理平優介，以找美女拍攝廣告代言為主。（圖／小哥哥艾理提供）

隨後，對方告知要載她到岡山拍攝，要求「上車後不可以使用手機」，接著便在車上對她指侵得逞。晨晨指控對方事後還打電話給友人，提到要約其他女子碰面，擔心可能還會出現其他受害者，連忙到警局提告及驗傷。晨晨指出最後不僅沒拿到代言費，對方還關閉臉書帳號神隱，但最驚恐的是「代言影片」可能在網路瘋傳，讓她指責對方行徑相當低劣。

受害女子晨晨已到警局提告及驗傷。（圖／晨晨提供）

對此，「小哥哥艾理」的夥伴維婭透露，去年就有類似訊息指稱「小哥哥艾理直播要找女生拍片」，對方也自稱是「平優介」，可見相關事件層出不窮。「小哥哥艾理」得知狀況後相當氣憤，質疑對方已經不是初犯，呼籲所有人：「請大家務必要小心不要受騙，因為現在騙子真的太多了，若有疑慮可以私訊他本人帳號確認」。

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