新北市蘆洲南北側重畫案在中央審查，引發民眾黨立法委員黃國昌與民進黨在地立法委員林淑芬交鋒。黃國昌說此案是中央在卡地方；林淑芬昨（6）日則在臉書反嗆黃國昌是「無知還是急於對財團拋媚眼」。新北市長侯友宜今（7）日表示，蘆南蘆北的開發勢在必行。

黃國昌日前受訪提到蘆洲南北側案計畫更新，侯友宜喊過了多少次，「結果還繼續在我們的內政部卡關，攸關於蘆洲未來重大發展的蘆洲南北側，那就一再卡關一再的拖延」，被林淑芬在臉書回嗆「不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水」，更質疑黃是為圖利建商財團。

侯友宜今天到正在施工的三峽國光二期社會住宅視察被問及此事，表示蘆南蘆北的整體開發案，從他上任以來已經經過多年的推動，也是三重蘆洲人的一個願望，「尤其我們規畫的是一個銀新未來城，讓整個三蘆地區能夠翻轉，這過程當中我們跟中央也不斷的就很多的層面，大家一起共同的面對」。

「尤其在前一段時間，內政部林部長（內政部長林右昌）來的時候，我們就這個議題也做充分的溝通」，侯友宜說，他們也組成一個專案小組，希望趕快讓蘆南蘆北能夠順利通過，「我們大家期待的是讓三蘆地區不但有第二行政中心，有三重的圖書總館，更有三重跟蘆洲之間的整個都市開發，大家有醫院、生活的共同圈，所以蘆南蘆北的開發勢在必行」。