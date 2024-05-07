台北市勞動局6日公布2024年3月違反《勞動基準法》裁罰結果，共有60家事業單位遭到裁處，其中最高為南山人壽保險股份有限公司遭罰160萬，對此南山人壽發出3點聲明，強調尊重個別內勤員工的加班意願，除取得同意外也有給付足額加班費，針對不合理之處已依法提起訴願救濟；勞動局今(7)日回應，相關裁處事實及程序皆依法辦理，並無違誤。

針對6日的裁罰結果，勞動局長高寶華當時表示，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本。

不過南山人壽隨即發表聲明，強調南山人壽尊重個別內勤員工的加班意願，同時取得99.9％的內勤員工加班同意書，若員工為了提供對保戶及業務夥伴有效率的服務品質，主動願意在業務繁忙之際提出加班申請，才會在必要時協請內勤員工加班，並依勞基法之加班費給付基準給付足額加班費，並無損及內勤員工權益。

南山人壽認為，這次北市府裁罰有不合理之處，已依法提起訴願救濟，南山人壽將靜待訴願機關之處理結果。

而勞動局今日則回應，6日公布北市違反勞動基準法裁罰結果，當中由於南山人壽因多次違反同一規定，已達裁處罰鍰金額上限100萬元，且相同違規行為，經累計裁處在案後，仍持續性違反同一規定而未為積極改善，侵害勞工權益甚鉅，就其事業規模及違反情節，足認其違反行政法上義務行為，應受責難程度重大。

勞動局指出，因此依《勞動基準法》規定加重罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一，即150萬元；另外本次裁處南山人壽尚有勞工休息日加班未給付加班費之情事，裁處10萬元，以上合計裁處160萬元，尚無不合理之處。

勞動局表示，此案南山人壽已於10日向台北市政府提起訴願，局方也依法答辯在案，後續將由訴願審議委員會進行審議。

高寶華表示，再次誠摯呼籲南山人壽應積極並有誠意地和工會進行協商，以免一再觸法，勞動局未來仍會持續關注此案，倘持續發生相同情事，仍將依法辦理，以維護勞工權益。