桃園市大溪茄苳溪枯水期惡臭，市議員陳治文邀集相關局處會勘，還抓到偷倒豆渣。（陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪區南興里茄苳溪，長期惡臭困擾居民，每逢枯水期更有大樑魚群翻肚，市議員陳治文邀集相關單位會勘，期盼重視該流域汙染問題，現場更發現有3人傾倒豆渣至河川，環保局依違反《水汙染防治法》告發並限期改善，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

陳治文邀集環保局、水務局現場會勘，她說，茄苳溪長年有環境惡臭問題，尤其到了夏天枯水期，時常可見魚群翻肚，發出的臭味好幾天無法消散，居民苦不堪言。南興里長楊成雙也說，茄苳溪惡臭已經數十年，期盼相關單位設法改善。

一行人往上游勘查時，更發現某豆干工廠廠區外，有3名男子疑似正在傾倒豆干渣，並將底渣鏟進茄苳溪內，稽查人員目視溪水水色偏白，且水面有些許黑色浮渣，經查該廠逕自將製程產生的豆渣及底渣傾倒於溪水中，已汙染茄苳溪水體，違反《水汙染防治法》第30條依規定告發，並限期5月9日前完成改善。環保局也說，稽查科將展開每周1次及不定期的稽查勤務，將持續針對茄苳溪汙染源頭採樣蒐證，並建立通報機制加強稽查能量。

市府水務局則說，將在5月底前清除現勘發現的渠底汙水沉積及雜草叢生問題，另針對河川匯流處的「跌水工」（水利工法中為保護渠道坡面，消除地形比較陡的地方減緩水流湍急沖刷的過剩能量），地方反映因設計問題導致水流較緩，導致汙水沉積在渠底淤積，後續將研議跌水工修改作業做相關改善。

陳治文也說，茄苳溪的整治是大溪居民盼望已久的工作，河流環境的維護需要長時間的努力才有成效，將盡力督促相關單位做好河川整治相關工作。