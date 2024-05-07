環境部日前公布「推動認養績優單位」，新竹市「千甲空氣品質淨化區」認養單位在全國22縣市共1281處空品淨化區中脫穎而出，5度蟬聯獲獎，此外，2023新竹市國際風箏節勇奪「米蘭設計大獎-銀獎」及「美國繆思大獎-金獎」2大獎，市長高虹安表揚肯定幕後英雄，將竹市在地魅力推向國際。

環保局長江盛任表示，千甲段空品淨化區位於新竹左岸綠帶的起點，占地3.81公頃，是竹市面積最大的淨化區，目前有光臘樹、黃連木、茄苳及苦楝等台灣原生種喬木共325株，每年約可減碳5.05公噸，節能減碳效果卓越。

世界先進公司廠長余俊良表示，公司定期落實護樹、修剪及植物傷病養護工作，看到生機盎然的環境，特別是吸引獨角仙棲息，讓他滿心喜悅與感動。去年10月更擴及學術領域，為全國首間半導體廠投入「黃碳」研究，與台灣大學合作為期3年的「應用資源循環概念於土壤碳匯提升」研究計畫，於千甲空品淨化區現地土壤改質試驗，投入研析土壤碳匯技術，實踐綠色行動。

環境部日前公布「112年度空氣品質淨化區優良認養單位甄選活動」得獎名單，千甲空氣品質淨化區認養單位5度蟬聯獲獎，由世界先進積體電路股份有限公司與千甲園丁水環境巡守隊獲「績優獎」、新竹市環保局獲「推動認養績優單位」。

高虹安表示，新竹市環保局積極推動「企業＋社區」認養機制，努力媒合竹市6處空氣品質淨化區均獲企業或社區100％認養，連續2年獲得環境部「推動認養績優單位」獎項肯定，也感謝認養單位重視環保、善盡企業社會責任，落實除草、清掃、護樹、生態多樣性復育等工作。

此外，2023新竹市國際風箏節勇奪「米蘭設計大獎-銀獎」及「美國繆思大獎-金獎」2大獎殊榮，市長高虹安7日於市務會議中表揚獲獎單位，肯定打造城市綠肺的幕後英雄，以及將竹市在地魅力推向國際的同仁們，盼持續共創「宜居永續、美感新竹」的城市。