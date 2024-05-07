桃園市觀音區一名79歲的邱姓老翁，6日中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況，並幫忙通知救護人員將老翁送醫，所幸老翁經治療後並無大礙，家屬感謝警方的及時救援。

大園警分局新坡派出所於6日12時許接獲民眾報案，在大福路與新廣路口旁的菜園裡，有一名老翁昏倒在地、意識不清，警員江文來、李威廷獲報趕抵現場查看，發現老翁身體發熱、嘴唇發白，且全身無力、呼吸微弱，員警遂用身體撐住老翁的背部，讓他能夠坐起保持呼吸順暢，並立即聯繫救護人員到場檢查。

老翁菜園中暑熱昏，大園警方及時救援協助送醫。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

員警與救護人員一同將老翁移至樹蔭下休息，經初步研判老翁有中暑情形，救護人員隨即將他送往醫院治療，但因老翁沒有攜帶證件，且精神恍惚無法說出年籍資料，員警只好拍下老翁的照片，在附近逐戶詢問，總算順利得知老翁的身分及住處，立即前去通知其家人到院陪同，老翁妻子對於警方及時伸出援手救回丈夫一命，深深表示感謝。