台中市和牛Emperor」與「御帝和牛」兩家高檔和牛燒肉餐廳先前接連爆出食安風波，食安處7日表示，經稽查20家和牛燒肉業者，投保產品責任險及未發現逾期食材，其中7家因現場環境衛生有缺失，責令限期改善。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市「和牛Emperor」與「御帝和牛」兩家高檔和牛燒肉餐廳先前接連爆出食安風波，市府啟動首波「和牛燒肉餐廳專案」稽查20家業者。台中市食安處7日表示，20家業者均投保產品責任險及未發現逾期食材，其中7家因現場環境衛生有缺失，責令限期改善。

「和牛Emperor」與「御帝和牛」兩家高檔和牛燒肉餐廳近期接連被查獲儲存逾期肉品，依違反《食安法》合計裁罰336萬元並移請司法檢調單位偵辦。台中市食品藥物安全處4月25日啟動「和牛燒肉餐廳專案」稽查20家業者，查核重點包括食材效期、來源文件、產品責任保險、作業環境及人員衛生等項目。

食安處指出，首波查核20家，均有投保產品責任險，未發現食材逾期情況，惟有7家業者因環境衛生不符合食品良好衛生準則項目，含食材未離地放置、個人物品未專區放置、食材未覆蓋、員工未提具體檢報告等缺失，已當場責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如仍不合格將依《食安法》裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

食安處長傅瓊慧說，餐飲業者應落實衛生自主管理，製作及販售場所應符合食品良好衛生規範準則，遵守先進先出原則留意食材（品）保存期限，確保供應安全無虞的食品，保障消費者健康與權益。

食安處呼籲，具有商業、公司或工廠登記規模者，應依規投保產品責任保險，且應如實於食品藥物業者登錄平台填報，並上傳有效之投保證明。如經查獲未依規投保或逾投保日期業者，依法可裁罰3至300萬元罰鍰。最新稽查或抽驗結果，皆公布於「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」，提供民眾即時上網查詢。