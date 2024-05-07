和碩聯合科技董事長童子賢近日頻對能源政策表態，直言「核二、核三我是主張延役」。新北市長侯友宜今（7）日到即將於年底完工的新北市三峽國光二期社宅視察時表示，業者對台灣的能源表示的態度都要積極的傾聽，呼籲中央要積極處理能源問題。

童子賢曾是準總統賴清德屬意的閣揆人選之一，他近日頻對能源政策表態，5日接受媒體專訪澄清「我不是擁核者，甚至30年前，我是熱心的反核者」，但如今已改觀，表態「核二、核三我是主張延役，因為核二、核三的安全性，跟全球的安全係數評比，一直算是相當高的評價」。

侯友宜今天則說，能源轉型是一個國際的趨勢，「那業者對台灣的能源表示的態度，我們都要積極的傾聽，尤其中央要面對在安全無虞也讓業者能夠在供電、民生用電上，都能夠確保無虞」。

侯友宜說，所以在穩定供電的過程當中，要檢視所有各個能源的配比，「符合世界潮流趨勢以外，也讓我們所有的用電都能夠確保安全無虞、供電無虞」，所以面對這樣一個業界的意見，真的好好的去傾聽他，呼籲中央要積極去處理能源問題。