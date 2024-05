中國最新航母「福建」艦首航海試

安全分析家警告,菲律賓應該要警覺,中國最新航母「福建」艦所構成的「潛在挑戰」,因為北京展現海軍力量,是在「向各方發出信息」,表明它已為在充滿爭議的南海發動海、空戰做好準備。

《南華早報》(South China Morning Post)7日報導,分析家指出,雖然中國海軍與最近推出新改裝航母「加賀」號的日本,還有美國聯合艦隊較量無異「自殺」,但菲律賓等較小的國家仍應警惕,因為相關區域的海軍競賽正變本加厲。

8萬噸的「福建」艦上周三首航海試,由於艦上裝有電磁彈射裝置,能更頻繁迅速地部署戰機。而據悉中方預定在2035年以前要有6艘航母,將繼擁有11艘航母艦隊的美國之後,成為世上第二大藍水海軍。

「菲律賓和平、暴力暨恐怖主義研究所」(Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research)所長班樂義(Rommel Banlaoi)告訴南早旗下刊物《本周亞洲》(This Week in Asia)說,「福建」艦擁有強大的海、空中戰力。他指出,「中國第3艘航母啟航,向南海各方發出信號,表明北京已做好戰鬥準備」。不過,他也說,要是航母能用於和平目的,也可以為南海的和平穩定做出貢獻。