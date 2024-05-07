桃園頻停電是建設多所致？ 凌濤批：拿基層辛勞當政治籌碼

台電總經理王耀庭今親赴桃園區營業處大誓師，坦言因桃園建設齊發，導致日常巡檢延遲，宣布即起啟動跨區支援。但桃園市議員凌濤不領情，反問雙北、新竹建案不多嗎？怒斥經濟部能源政策失能，累死台電基層，也要求台電高層閉嘴，不要再拿基層辛勞當政治籌碼。

「能源政策失能，累死台電基層！」凌濤說，半個月以來，桃園竟然已經發生20起停電事故，每一次停電都要仰賴基層的台電同仁積極搶修，才能恢復供電，可是這已經讓台電基層個個疲於奔命，而台電高層竟拿基層的努力當作政治攻防籌碼，有夠丟臉。

凌濤說，台電昨繼續嘴硬，稱「配電事故和電源不足是兩件事」，台電高層今再稱是桃園建案多，他反問台電，新竹建案不多嗎？雙北建案不多嗎？別的縣市沒有重大公共工程嗎？怒指每一個縣市都有的狀況，但為何停電獨獨集中桃園？複雜化個案解釋，就是不檢討系統性危機，他奉勸經濟部及台電高層，不要再試圖使用個別案例掩飾系統性缺電問題。

凌濤提到，2022年夏季用電高峰，備轉容量率一度剩下4％，當時台電就曾用「降低電壓」的方式供電。可是有學者就指出，台電可能因為電力吃緊，允許降壓、降頻供電，容易導致設備故障，因而停電。歸根究底，不正是因為整體能源政策失能致使供電不足，才讓電網脆弱、相關配電設配損耗？而桃園就是國家能源政策失能下，首當其衝的最大受害者！

凌濤怒指，經濟部與台電高層不承認能源政策失能，只會繼續累死台電基層，呼籲台電高層應該閉上嘴，不要再拿基層辛勞當政治籌碼，不然只會令第一線同仁心寒。