柯文哲今對此表示，動不動約詢只是在作秀而已，應公開所有公文，他再一一回答問題，這樣就好了。（姚志平攝）

針對北士科案、京華城案，台北市議會分別設立專案調查小組，並決議將約詢前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊說明。柯文哲今對此表示，動不動約詢只是在作秀而已，應公開所有公文，他再一一回答問題，這樣就好了。

柯文哲今受訪時表示，每天都講3大案，搞到最後只有2個案子需要組調查小組，這不是很奇怪嗎？所以他一開始才說這是圍魏救趙。他強調，自身態度從頭到尾都一樣，就是把所有相關公文全部上網公開，包括錄音檔，然後哪個地方有問題，就把它標出來，然後他再來回答。

柯文哲說，據他所知，每個檔案都1000多頁，全部讀完要花很多時間，其實他也不相信議員會讀完，所以現在很多議員就是要搏名聲、蹭聲量，應好好做功課，全部上網公開、讀完，哪些有問題、寫下來，他再一樣樣回答，這樣就好了，動不動把人家叫去，只是在作秀而已。

至於郝龍斌呼籲柯文哲，針對台智光案、京華城案出來清楚說明。柯文哲則反問，「我要面對什麼？」郝龍斌自己的台智光才是，台智光約不是我簽的。

柯文哲說，他當時就很想處理台智光案，但問題是約簽在那裡。他強調，中華民國還是個法治國家，不能因為知道以後會出問題，就把它取消掉，既然現在台智光已經出事，希望現在蔣萬安終於找到理由可以處理，就趕快去解約。

郝龍斌稱，母約中有明定違法可解約，柯文哲說，那很好，現在就違法了，叫蔣萬安趕快去解約。他當時一直想說要找什麼理由處理，因為犯罪事實沒有被抓到，也不能幹什麼，如果現在有確切事實，就叫蔣萬安趕快去解約。

另外，民進黨團總召柯建銘6日失言，稱花蓮大地震是老天有眼，停下國民黨要硬幹的國會改革審查，是老天要救台灣的民主。柯文哲對此表示，政治不要泯滅人性，這一聽就不對，或許柯建銘最近在立法院壓力太大，才會這樣講。