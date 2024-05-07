「晶創台灣推動辦公室」7日揭牌，不少產業大咖與會。力積電董事長黃崇仁指出，台灣半導體除了人才、技術外，更強的是「效率」，營運成本是全世界最低。他並認為，台灣半導體優勢不只15年，其他國家都很難拚過台灣。

黃崇仁致詞時說，晶創台灣計畫是國科會主委吳政忠做完八年的最後的重大目標。他回憶，這兩年來找我們想要技轉的國家非常多，包含印度、日本、越南、沙烏地阿拉伯等，這過程中間，覺得當年跟總統蔡英文推動半導體學院，有非常大幫忙。全世界上能夠產學合作，達到訓練人才的只有台灣。當印度問人才問題，我們會說有半導體學院沒問題，就可以孕育人才。

黃崇仁並透露，除了人才外，台灣還有個很重要因素，當然台灣在科技尖端技術、台積電很強外，「但更強的是效率、營運成本是全世界最低」，他認為這是大家都沒有注意到。

黃崇仁說，從日本側面了解到，台積電熊本廠經營成本比台灣至少多50％成本；亞利桑那廠更不用講。另銅鑼廠300億元，到熊本廠卻是1,200億元，「台灣已經存在晶圓廠的競爭力非常恐怖」。

黃崇仁也說，台積電創辦人張忠謀說台灣半導體還有15年優勢，但自己認為「應該不止15年」。他認為，「很難拚過台灣，很多還在生產，那才恐怖」。

黃崇仁說，剩下台灣就是要努力建廠，晶創台灣辦公室也很有用，可以做人才訓練，現在台灣面臨最大問題就是人才訓練。建議政府一定要把外國人才拉到台灣，台灣不會排斥外國人，是個好地方。

黃崇仁說，晶創台灣計畫十年投入3,000億元，業界要感謝，「相信不管人才訓練還是晶片設計都會繼續往前走」。

黃崇仁也說，10幾年前，台灣佔全球半導體總產能才逾22％，現在已經30％，把日本擠下來。目前美國最大，台灣第二，歐盟全部加起來也比不上台灣，這是很驚人的數字。很感謝蔡總統對半導體下很大功夫，以前默默在做，蔡總統上任後就打開，大家才發現台灣半導體很厲害。

黃崇仁說，除了台灣外，全世界沒有一個國家半導體是沒有政府補助，但從側面幫忙很重要，可以訓練人才。今年是力積電30年，台灣一路走來競爭力很驚人。

最後，黃崇仁說，台灣是AI首都，因為硬體全都在台灣，代表台灣產業移動，現在已經在最前端。晶創台灣辦公室可以使台灣維持前端競爭力。台灣在競爭力方面，有成本、效率、人才訓練等優勢，更重要是包含台積電在內，以前都要美國回來，現在都不用，這點可以持續，希望產官學三方面，大家一起做好。