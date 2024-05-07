立法院司法及法制委員會昨（6）日續審國會改革法案，未料民進黨團總召柯建銘竟脫口稱「4月3日老天有眼發生大地震，是老天要救台灣的民主」，引發批評。對此，媒體人羅旺哲認為，此事恐讓民進黨受到很深的衝擊，因日前準總統賴清德才喊「我們都是花蓮人」；羅並提到，最近柯的狀態與過往不同，顯見目前的立法院他已hold不住。

羅旺哲今在臉書提到，0403花蓮發生大地震，造成不少家庭破碎，許多人無家可歸，一個月過去，仍餘震不斷，過去行事一向謹慎的柯建銘卻說出「老天有眼」這句話，引發撻伐。羅旺哲直言，這樣的說法沒有任何人可以接受，即便柯總召道歉，但給花蓮人的傷害也已經造成。

對於柯建銘此次失言風波，羅旺哲認為，或許對他本人影響不大，但對整個民進黨來說，衝擊很深，因日前賴清德才喊「我們都是花蓮人」。羅旺哲強調，這才是會讓民進黨受到衝擊的地方。

至於為何柯建銘會說出這樣的話？羅旺哲認為「可能是急了」。羅旺哲進一步分析道，立院開議三個月來民進黨狀況不斷，從被取消質詢翻車、朝野協商插嘴被民眾黨立委黃國昌吼、民進黨立委吳秉叡不在場卻投票、表決連下吞15連敗等，肯定都讓老柯壓力山大。

羅旺哲也發現，柯建銘這陣子頻受訪，甚至連假日也會，這與過去只有在重大政治事件，才會現身接受媒體訪問的情形很不一樣，且以前在立法院，柯建銘總看來氣定神閒，即便朝野火拚，也能笑看一切，民進黨如今已不是國會多數，也丟掉正副院長，在立院更是一連串受阻，顯見現在的立院已非柯建銘能夠hold得住了。