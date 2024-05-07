因結婚與育兒離開職場15年的「小琳」（化名），為提升家庭經濟、籌措子女教育經費及追求自我價值，決定為一成不變的生活做出改變，她參加職訓課程後，獲聘長照機構行政助理，順利領取「自主訓練」及「婦女再就業」獎勵共3萬元，剛重返職場，即為子女存下第1筆靠自己努力賺取的教育基金。

小琳離開職場15年後想回到職場，但面對10幾年來職場環境的變化，以及自身專業技能生疏脫節，使她缺乏自信心及勇氣。

她得知勞動部推出「婦女再就業計畫」，在芬園就業服務台就服員鼓勵下，先透過自主訓練提升職能，參加「電腦文書教育訓練」，提升word文書技巧。

但由於十幾年來word版本不斷更新，操作最新版本讓她感到吃力，經過18個小時的課程培訓，讓她逐漸熟悉最新版本的電腦文書處理程式，之後在就服員協助下，她完善履歷及進行多次面試演練，媒合至當地長照機構擔任行政助理，重返職場。

勞動部為鼓勵因家庭因素離開勞動市場180日以上的婦女重返職場，推出「再就業獎勵」，經公立就業服務機構推介並連續受僱同一雇主90日，即可申請1.5萬至3萬元獎勵金；另外針對技能精進也推出「自主訓練獎勵」，結訓者可申請第1階段獎勵金2萬元。小琳在上述兩項獎勵，共領到3萬元獎勵金。

當了15年家庭主婦後，小琳對於能重返職場感到相當開心，她向就服員分享工作心得，並說幸好在就業前有先接受培訓。她感謝勞動部的自主訓練獎勵及婦女再就業獎勵，幫助她為兒女存下自己得來的第1筆教育基金，也鼓勵婦女們要勇於追求自己的人生價值。