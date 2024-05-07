曾在2020年榮獲「東京大學小姐」頭銜的24歲日本藝人神谷明采，5日在社群平台分享4姊妹的久違合照，4姊妹的美貌引發網友轟動，紛紛大讚是「神基因」、「以為是偶像團體」。

綜合日本娛樂媒體「model press」、「體育報知」等報導，神谷明采5日在Instagram、X分享4姊妹的合照，排行老二的她在貼文中表示，這是4姊妹在久違的家庭聚餐後聚會，還提到很喜歡姊妹聚會，和其中一個姊妹有同樣的衣服，充分展現緊密的姊妹情誼。

神谷明采的4姊妹合照引發日本網友熱議，2天內吸引上萬人按讚，觀看人次超過530萬。

網友們尤其驚艷神谷家4姊妹的美貌，紛紛大讚「好漂亮」、「美得驚人」、「還以為是偶像團體」、「最美4姊妹」、「最強基因」等。

事實上神谷明采過去就曾多次分享4姊妹的合照，2023年12月，她分享了4姊妹一起去和歌山中部白濱旅行的照片，她提到雖然下雨，但是玩得很開心。當年10月，她也分享4人一起去沖繩旅行的照片。

神谷明采於2020年春天進入東京大學文理學院人文學科就讀，當年秋天，才一年級的她就獲得東京大學小姐冠軍，隔年春天，她又在校園美女選拔活動「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST」上奪大獎，今年4月，她宣布成為東大研究生，修習公共政策研究生院經濟政策課程。

神谷明采的大妹、家中排行老三的神谷知采也在2022年新生選美大賽「FRESH CAMPUS CONTEST 2022」中獲獎，她現在是日本女性時尚雜誌《CanCam》的模特兒。